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Bangladeş’te yangın faciası: 70 ölü, 50 yaralı

Bangladeş’in başkenti Dakka’nın Chawkbazar bölgesinde bir binada çıkan ve çevreye yayılan yangında en az 70 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

21 Şubat 2019 Perşembe 09:13
Bangladeş’te yangın faciası: 70 ölü, 50 yaralı

Bangladeş’in başkenti Dakka’nın Chawkbazar bölgesinde bir binada çıkan ve çevreye yayılan yangında en az 70 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.


Bangladeş’in başkenti Dakka’nın Chawkbazar bölgesinde bir binada çıkan yangında en az 70 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor. Yangında yaralanan 50 kişiden en az 9 kişinin durumunun kritik olduğu aktarıldı. Eski apartmanların ve kimyasal depoların bulunduğu bölgede çıkan yangının hızla yayıldığı belirtildi. Polisin aktardığı bilgilere göre, sabaha karşı başlayan yangının büyük kısmı 9 saatte kontrol altına alındı ancak çalışmaların hâlâ devam ettiği bildirildi.


Sivil Savunma ve İtfaiye Birimi Başkanı Julfikar Rahman, “Şu ana kadar 70 cesede ulaştık” açıklamasını yaptı. Ekiplerimizin kurtarma çalışmaları sürüyor ancak kurtarılanların çoğu tanınmayacak halde. Halkımız da hastaneye götürebilmek için çalışıyor. Bu çok zor bir durum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 09:13
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