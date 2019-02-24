Yabancı ajans duyurdu! Dubai'ye giden uçak kaçırılmaya çalışıldı
Bangladeş'ten Dubai'ye giden bir uçağın silahlı hava korsanı tarafından kaçırılmaya çalışıldığı bildirildi.24 Şubat 2019 Pazar 16:39
AFP haber ajansı, Bangladeş'ten Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) turistik kenti Dubai'ye giden bir uçağın hava korsanı tarafından kaçırılmaya çalışıldığını duyurdu.
Biman Bangladesh Airlines'a ait Dubai seferini yapan uçak, hava korsanı tarafından kaçırılmak istendi. Hava korsanı kabinde görevli personelden birini silahla vurdu ve kokpitin kontrolünü ele geçirmeye çalıştı.
Kaptan acil iniş gerçekleştirdi
Uçağın kaptan pilotu Bangladeş'in Chittagong kentindeki Shah Amanat Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi. Uçaktaki 142 yolcu tahliye edildi. Hava korsanı ve kabinde görevli iki personelin hala uçakta olduğu aktarıldı.
Asker ve polis ekipleri uçağın çevresinde güvenlik önlemleri aldı.
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