Bangladeş'te tren kazası Bangladeş'te bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 4 kişi öldü, en az 65 kişi yaralandı.

Yerel yetkili Tofayel Ahmed, başkent Dakka'ya giden Upaban Ekspres treninin 5 vagonunun, Bangladeş'in kuzeydoğusundaki Moulvibazar bölgesinde raydan çıkması sonucu biri çocuk üçü kadın 4 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 65 kişinin yaralandığını açıkladı. Yerel televizyon kanalları ise kazada 100'den fazla kişinin yaralı olduğunu duyurdu. Kazanın, treninin bir köprüden geçişi sırasında raylardaki hasar nedeniyle meydana geldiği belirtilirken, yaralılardan en az 15'inin durumunun ağır olduğu iletildi. Trenin enkazında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklandı. Kazadan sonra ülkenin kuzeydoğusuyla diğer kesimi arasında tren seferleri durduruldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.