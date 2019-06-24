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Bangladeş'te tren kazası

Bangladeş'te bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 4 kişi öldü, en az 65 kişi yaralandı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 10:40
Bangladeş'te tren kazası

Yerel yetkili Tofayel Ahmed, başkent Dakka'ya giden Upaban Ekspres treninin 5 vagonunun, Bangladeş'in kuzeydoğusundaki Moulvibazar bölgesinde raydan çıkması sonucu biri çocuk üçü kadın 4 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 65 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yerel televizyon kanalları ise kazada 100'den fazla kişinin yaralı olduğunu duyurdu.

Kazanın, treninin bir köprüden geçişi sırasında raylardaki hasar nedeniyle meydana geldiği belirtilirken, yaralılardan en az 15'inin durumunun ağır olduğu iletildi.

Trenin enkazında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

Kazadan sonra ülkenin kuzeydoğusuyla diğer kesimi arasında tren seferleri durduruldu.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 10:40
  1. Başkent Dakka
  2. Upaban Ekspres
  3. Moulvibazar

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