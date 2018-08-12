Bangladeş'te trafik terörü halkı sokaklara döktü!

Bangladeş'te iki öğrencinin trafik kazasında ölmesi üzerine başlayan protesto gösterileri, bir öğrencinin daha hız yapan bir otobüsün çarpması sonucu hayatını kaybetmesiyle yeniden alevlendi.

Dhaka Tribune'ün haberine göre, iki hafta önce iki öğrencinin yaşamını yitirmesine yol açan kazanın ardından 8 gün süren öğrenci protestoları, bugün bir öğrencinin daha aynı şekilde ölmesiyle yeniden başladı.

Rangpur şehrinde, bisikletli bir 10. sınıf öğrencisi, otobüsün kendisine arkadan çarpıp kaçması nedeniyle kaza yerinde öldü.

Öğrencinin cesedinin başına toplanan öfkeli öğrenciler ve vatandaşlar, Dakka-Rangpur otoyolunu trafiğe kapatarak yoldaki çok sayıda araca zarar verdi.

Olay yerine sevk edilen polis, protestoculara göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahale etti. Polisle göstericiler arasında çıkan çatışmada en az 20 kişi yaralandı.

Yerel basında yer alan haberlerde, protestocuların taş attığı iki polis memurunun yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Polis, ölen öğrencinin cesedini göstericilerden alarak morga gönderdi.

Ehliyetsiz araç kullandığı belirtilen otobüs şoförü ve yardımcısı tutuklandı.

ÜLKEDEKİ ÖĞRENCİ PROTESTOLARI

Dakka'nın Kurmitola bölgesinde 29 Temmuz'da hız yapan bir otobüs, okul çıkışı eve dönmek için otobüs bekleyen bir grup öğrencinin arasına dalmıştı. Kazada iki öğrenci olay yerinde hayatını kaybetmiş, yedi öğrenci yaralanmıştı.

Kazaya neden olan otobüs şoförünün gözaltına alınmasını ve yol güvenliğinin artırılmasını talep eden binlerce öğrenci Dakka'da yolları kapatmıştı.

Protestolar sırasında bazı araçlara saldırıldığı, öğrencilerden bazılarının otobüslerin plakalarını kontrol ettiği ve şoförlerin ehliyetlerini görmek istediği belirtilmişti.

Polisin göstericileri şehrin bazı bölgelerinden çıkarmamaya çalıştığı kaydedilirken, bazı yerlerde toplu taşıma görevlileriyle öğrenciler arasında çatışmalar çıkmıştı.

50 PROTESTOCU YARALANDI

Gösteriler sırasında yaralanan protestocu sayısı 50'yi aşmıştı.

Bangladeş İçişleri Bakanı Esaduzzaman Han, öğrencilere gösterilere son vermeleri çağrısında bulunarak taleplerinin yerine getirileceği ve suçluların cezalandırılacağı sözünü vermişti.

Bakanlar Kurulu Sekreteri Muhammed Şafiul Alam, 6 Ağustos'ta, Başbakan Şeyh Hasina'nın başkanlık ettiği bakanlar kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, yeni yasa tasarısına göre, trafik kazalarında ölüme sebebiyet verenlerin beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini aynı zamanda para cezası verileceğini dile getirmişti.