Bangladeş’te trafik kazası: 7 ölü

Bangladeş’te trafik kazaları can almaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta bir üniversite öğrencisinin ezilerek hayatını kaybetmesinin ardından dün meydana gelen trafik kazasında 7 kişi öldü. Bangladeşli öğrencilerin trafik kazalarına yönelik başlattığı eylemlerse sürüyor.

Bangladeş’in başkenti Dakka’da geçtiğimiz hafta bir üniversite öğrencisinin ezilerek can vermesiyle sonuçlanan otobüs kazası sonrası öğrenciler eylemlerine devam ediyor. Eylemlerin devam ettiği bu günlerde ülkenin güneyindeki Barisal şehrinde yine bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti. Dün meydana gelen kazada bir üniversite öğrencisi, iki çocuk ve orta yaşlarda 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Barisal itfaiye ekibinin şefi Muhammad Yunus Ali, şehir dışından gelen bir otobüsün bir dolmuşa çarpması sonucu kazanın meydana geldiğini ifade etti. Yunus Ali, "Ağır yaralı olanlar yoğun bakımda tedavi görüyor. Şu ana kadar 7 kişi hayatını kaybetti. Umarım bundan sonra ölüm haberi duymayız" şeklinde konuştu.

Öğrenciler sokaklarda

Barisal’da dün meydana gelen kaza sonrası hayatı kaybeden üniversite öğrencisi Shila Hawladar’ın okul arkadaşları, eski ve kullanıma uygun olmayan araçların kaldırılması, ehliyetsiz şoförlerin araç kullanımına izin verilmemesi ve cezalandırılması gibi belli taleplerle sokağa çıkarak eylem yapmaya başladı.

Öte yandan, geçtiğimiz hafta başkent Dakka’da meydana gelen kaza sonrasında da eylem yapan öğrenciler hala Dakka sokaklarında protestolarına devam ediyor.

Bir senede 25 bin kişi trafikte ölüyor

Bangladeş’te hemen hemen her gün meydana gelen kazalarda çok sayıda insan can veriyor. Geçtiğimiz yıl sene Dakka’da yaşanan bir kaza sonrasından Bangladeşli öğrencilerin dünya çapında ses getiren eylemleri başlamıştı. Buna rağmen yetkiler konuyla ilgili bir düzenleme yapmadı. 2018 yılında yapılan bir araştırma sonucuna göre Bangladeş’te her gün ortalama 100 kişi can verirken yılda ise ortalama 25 bin kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor.