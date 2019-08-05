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Bangladeş’te su baskınları nedeniyle tekne satışları arttı

Muson yağmurları nedeniyle son zamanlarda sürekli sel baskınlarının yaşanması, Bangladeş’te geleneksel ahşap teknelerinin satışının artmasına sebep oldu.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 18:38
Bangladeş’te su baskınları nedeniyle tekne satışları arttı

Muson yağmurları nedeniyle son zamanlarda sürekli sel baskınlarının yaşanması, Bangladeş’te geleneksel ahşap teknelerinin satışının artmasına sebep oldu.


Bangladeş’in başkenti Dakka’nın 63 km kuzeybatısında, Manikganj semtindeki bir pazarda yüzlerce el yapımı ahşap tekne alıcılarını bekliyor. Ülkenin bazı bölgelerinde su baskınlarının artmasıyla, yaklaşık yarım asırlık bu bot pazarında yoğunluk yaşanıyor.


Pazarı ziyaret eden Tacülüddin isimli alıcı, yaptığı açıklamada köyünün taşkınlar nedeniyle su altında kaldığını söyleyerek, “Şiddetli yağmurların tetiklediği taşkınlar, köyümü su altında bıraktı. Çocuklarımın okula gidebilmesi için bu botu 5 bin Taka (328 TL) satın aldım. Sel suları, birçok yolu su altında bıraktı. Çocuklarımın sınavları yaklaşıyor. Bu yüzden bu botu almak zorunda kaldım” diyerek ülkede yaşanan zor durumu anlattı.


Küçük botlar Bangladeş’in ırmak kenarında bulunan bölgelerde hala su taşımacılığı, ucuz ve kolay ulaşım sağlamak için kullanılmaya devam ediyor.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 18:38
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