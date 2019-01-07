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Bangladeş'te Şeyh Hasina Başbakan olarak yemin etti

07 Ocak 2019 Pazartesi 16:12
Bangladeş'te Şeyh Hasina Başbakan olarak yemin etti

ANKARA (AA) - Bangladeş'te 30 Aralık'ta yapılan seçimlerin galibi Şeyh Hasina, Başbakan olarak yemin ederek göreve başladı.

Ülke medyasında yer alan habere göre, Şeyh Hasina, lideri olduğu iktidardaki Avami Birliğinin öncülüğündeki Büyük İttifak'ın parlamentodaki sandalyelerin yüzde 96'sını kazanmasının ardından, yemin ederek göreve başladı.

Seçimleri üçüncü kez kazanan Şeyh Hasina, 46 bakan ve yardımcılarından oluşan kabineye başkanlık edecek.

Bangladeş'te 30 Aralık'ta yapılan 11. genel seçimin galibi, parlamentodaki 300 sandalyeden 288'ini kazanan, Büyük İttifak olmuştu.

Seçimlerde bin 848 milletvekili adayı parlamentodaki 300 sandalyeden 299'u için yarışmıştı.

Bangladeş'te, yapılan seçimler sırasında çıkan şiddet olaylarında 19 kişi hayatını kaybetmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 16:12
  1. Bangladeş
  2. Başbakan
  3. Şeyh Hasina

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