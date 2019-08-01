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Bangladeş'te seller nedeniyle 7,6 milyon kişi tehlike altında

01 Ağustos 2019 Perşembe 11:53
Bangladeş'te seller nedeniyle 7,6 milyon kişi tehlike altında

ANKARA (AA) - Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Bangladeş'teki sellerin 7,6 milyon kişiyi açlık ve hastalık tehdidiyle karşı karşıya bıraktığını duyurdu.

IFRC'den yapılan açıklamada, Bangladeş'te 7,6 milyon kişinin, şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı seller nedeniyle açlık ve hastalık tehdidi altında olduğu bildirildi.

Açıklamada, seller nedeniyle yüz binlerce kişinin ülkenin kuzey ve kuzeydoğu kesimlerinde mahsur kaldığı ve 600 binden fazla evin hasar gördüğü belirtildi.

Ailelerin sağlıksız koşullarda yaşamak zorunda kalmasının ve güvenli içme suyu ile elverişli koşullardaki barınak yoksunluğunun, salgın hastalıkları beraberinde getirmesinden endişe edildiği vurgulanan açıklamada, sellerde 160 bin hektardan fazla tarım arazisinin zarar görmesi nedeniyle halkın gıda kıtlığı çektiği ifade edildi.

IFRC Bangladeş Ofisi Başkanı Azmat Ulla, "Bu hafta Bogura bölgesindeyken, evlerini kaybeden ve yol kenarlarında kamp kuran aileler bana, umutsuzca gıdaya, suya ve sağlık hizmetine ihtiyaçları olduğunu söyledi." ifadesini kullandı.

Tarım arazileri zarar görenlerin, gelecek aylarda ailelerini nasıl geçindirecekleri konusundaki kaygılarını dile getirdiğini aktaran Ulla, "Daha fazla sel bekleniyor, dolayısıyla durum çok kötü." değerlendirmesinde bulundu.

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkede sellerin yol açtığı hastalık ve kazalar nedeniyle 119 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.


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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 11:53
  1. Bangladeş
  2. sel
  3. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC)

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