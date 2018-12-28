0553 313 94 23

Bangladeş'te pazar günü genel seçimler yapılacak

Ülkede 104 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor- Seçmenler, 1848 milletvekili adayından 299'unu seçmek için oy kullanacak- Çoğu 4 ittifak altında yer alan 39 siyasi parti seçime katılacak

28 Aralık 2018 Cuma 13:11
Bangladeş'te pazar günü genel seçimler yapılacak

DAKKA (AA) - Bangladeş'te halk 30 Aralık Pazar günü yapılacak 11. genel seçimler için sandık başına gidecek.

104 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Bangladeş'te pazar günü yapılacak seçimlerde bin 848 milletvekili adayından 299'u seçilecek.

- Seçimi Avami Birliği'nin kazanması bekleniyor

Son seçim anketlerine göre, iktidardaki Avami Birliğinin meclisteki 299 sandalyenin 248'ini kazanması bekleniyor.

Çoğu 4 ittifak altında yer alan 39 siyasi parti seçime katılacak.

İktidardaki Amavi Birliğinin liderlik ettiği Büyük ittifak, Dr. Kemal Hüseyin'in liderlik ettiği Ulusal Birlik İttifakı, Bangladeş Milliyetçi Partinin (BNP) öncülük ettiği ittifak ve solcu partilerden oluşan demokratik ittifakı seçime katılacak.

Muhalefetteki BNP lideri ve ülkenin eski başbakanlarından Halide Ziya, zimmete para geçirme suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırılması nedeniyle pazar günü yapılacak genel seçimlere katılamayacak.

Öte yandan Bangladeş Seçim Komisyonu, Cemaat-i İslami Partisinin kaydının, Yüksek Mahkemenin 2013 yılında aldığı karar uyarınca iptal edildiğini ve partinin 30 Aralık'taki seçimlere katılamayacağını duyurmuştu.

- Güvenlik önlemleri alınmaya başlandı

Bangladeş'te pazar günü yapılacak genel seçim öncesi güvenlik önlemleri alınmaya başlandı.

Hafta başından itibaren binlerce asker, ülkenin çeşitli bölgelerine konuşlandırıldı.

Bangladeş ordusunun halkla ilişkiler bürosu, askerlerin 2 Ocak'a kadar görevleri başında olacaklarını açıklamıştı.

Bangladeş'te 5 Ocak 2014'te yapılan genel seçimi iktidardaki Avami Birliği kazanmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 13:11
  1. Bangladeş
  2. Genel seçimler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan: "(Pakistan'ın FETÖ kararı) Yani FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu onlar da ifade ettiler. Bundan sonraki süreç, oradaki kapatılan yerlerin vakfımıza devri meselesi. Şimdi o başlıyor. Yine bu arada Azerbaycan'da bazı olumlu gelişmeler var. Onları
    1. Erdoğan: "(Pakistan'ın FETÖ kararı)..
    2. Erdoğan: "Sayın Putin ile hem telefon..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz..
    4. 'Gökyüzü polisleri'nden kaçamadı!
    5. 'Ekrem İmamoğlu aslında 'İmamoğlu'..
    6. YPG PKK Münbiç’ten son dakika..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İmamoğlu'nun..
    8. SGK Sağlık Uygulama Tebliği'ne ilişkin..
    9. MÜSİAD'dan çimento zammına tepki
    10. Milli Eğitim Bakanlığına 11 ayda 2..
    11. Samsung, Akıllı TV serilerinde olacak..
    12. İstanbul Boğazı’nda çevre felaketi!
    13. FIFA kokartı takacak Türk hakemler..
    14. Erdoğan: "Suriye'nin bölünmesine..
    15. Siyonistler sesimizi kısmak istiyor
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın sabah..
    17. MSB: "Tüm tarafları bölgeyi daha fazla..
    18. Hac kuralar çekiş sonuçları öğren
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim bütün..
    20. MSB: "(Münbiç) Bölgeyi silah zoruyla..
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Mehmed Şevket Eygi'den sert tepki: Dönmesin, yalan mı?
    Mehmed Şevket Eygi'den sert tepki: Dönmesin, yalan mı?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?