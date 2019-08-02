Bangladeş'te iki otobüs çarpıştı: 8 ölü, 50 yaralı

ANKARA (AA) - Bangladeş'in Thakurgaon bölgesinde iki otobüsün çarpışması sonucu, ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 50 kişi yaralandı. "Dhaka Tribune"ün haberine göre, Sadar Polis Karakolu emniyet yetkilisi Ashiqur Rahman, Dakka-Thakurgaon otoyolunda bir otobüsün, karşı yönden gelen bir otobüsle çarpıştığını, kazaya bir motosiklet ile üç tekerlekli yolcu aracının da karıştığını belirtti. İtfaiye görevlileri, kazada 5 kişinin olay yerinde, 2 kişinin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini; bir kişinin cesedinin ise sıkıştığı minibüsten çıkarıldığını bildirdi. Hastane kaynakları ve görgü tanıkları, kazada 50 kişinin yaralandığını belirtirken ölü sayısının artmasından endişe edildiği ifade edildi. Kazanın meydana geldiği otoyolun bir süre trafiğe kapatıldığı kaydedildi.

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