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Bangladeş'te eski Başbakan Ziya seçimlere katılamayacak

27 Kasım 2018 Salı 14:23
Bangladeş'te eski Başbakan Ziya seçimlere katılamayacak

ANKARA (AA) - Zimmetine para geçirme suçlamasıyla aldığı cezanın infazının durdurulması için verdiği dilekçeleri Yüksek Mahkemece reddedilen, Bangladeş'in eski başbakanlarından Halide Ziya, gelecek ayın sonunda yapılacak genel seçimlere katılamayacak.

Ülke medyasında yer alan haberlere göre mahkeme heyeti, eski başbakan Ziya'nın muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisinden (BNP) hakkındaki hapis cezasının infazının durdurulmasıyla ilgili verdiği dilekçeleri geri çevirdi.

Savcı Mahbubey Alam, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahkeme kararına göre Ziya'nın 30 Aralık'ta yapılacak genel seçimlere katılamayacağını söyledi.

Ziya'ya, zimmete para geçirme suçlamasıyla şubat ayında verilen 5 yıl hapis cezası, geçen ay 10 yıla çıkarılmıştı.

BNP Genel Sekreteri Mirza Fakhrul İslam Alamgir, sağlık durumu ciddiyet arz eden ve tedavi altında bulunan Ziya'nın hastalığı nedeniyle mahkemeye gelemediğini söylemişti.

Kararın, muhalefet liderini yaklaşan genel seçimlere katılmasını engellemek için verildiğini savunan Alamgir, Ziya'nın bulunmadığı bir duruşmada verilen mahkeme kararının, yasa dışı olduğunu ileri sürmüştü.

Halide Ziya, 1991-1996 ve 2001-2006 dönemlerinde iki kez başbakanlık yapmıştı.




Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 14:23
  1. Bangladeş
  2. Halide Ziya
  3. Yüksek Mahkeme

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