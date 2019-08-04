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Bangladeş'te dang humması salgını hızla yayılıyor

Ülkede 1 Ocak'tan bu yana görülen dang humması vakası 22 bin 919'a ulaştı

04 Ağustos 2019 Pazar 10:12
Bangladeş'te dang humması salgını hızla yayılıyor

DAKKA (AA) - Bangladeş'te yılbaşından bu yana 22 bin 919 dang humması vakası görüldüğü, bir günde bin 649 vakanın hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün (DGHS) açıklamasına göre, ülkede etkili olan dang humması salgınında, bu yıl tespit edilen vaka sayısı 22 bin 919'a yükseldi.

Sadece bir günde bin 649, temmuz ayında 13 bin 182 dang humması vakası görüldü.

Salgında şimdiye kadar 18 kişi yaşamını yitirdi.

Diğer yandan, yerel basın, hastane kaynaklarına dayandırarak ölü sayısının en az 50 olduğunu bildirdi.

Bu alanda son 18 yıldır kayıt tutulan ülkede, yılda en fazla 11 bin vaka görüldüğü belirtildi.

Yetkililer, acil önlem alınmazsa salgının eylül sonuna kadar sürebileceği uyarısında bulundu.

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Vakalar genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve mart aylarında artış gösteriyor. Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 10:12
  1. Bangladeş
  2. Dang humması

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