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Bangladeş'te dang humması salgını

Ülkede 1 Ocak'tan bu yana görülen dang humması vakası 15 bin 369'a ulaştı

31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:04
Bangladeş'te dang humması salgını

DAKKA (AA) - Bangladeş'te yılbaşından bu yana 15 bin 369 dang humması vakası görüldüğü bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (DGHS), ülkedeki 64 bölgeden 61'inde etkili olan salgında, bu yıl tespit edilen vaka sayısının 15 bin 369'a yükseldiğini açıkladı.

Ülkenin son yılların en büyük salgın hastalığıyla karşı karşıya olduğu ifade edilen açıklamada, sadece temmuz ayında 9 bin 683 salgın vakasının görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, salgın nedeniyle çoğu çocuk 4 bin 400 kişinin tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, "Dhaka Tribune" gazetesine konuşan DGHS yetkilisi, salgın vakaları nedeniyle ölenlerin sayısının 14 olduğunu belirtirken, yerel kaynaklar ölü sayısının çok daha fazla olduğunu ileri sürüyor.

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Vakalar genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve mart aylarında artış gösteriyor. Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:04
  1. Bangladesh
  2. Dang humması
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