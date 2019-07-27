0553 313 94 23

Bangladeş'te dang humması salgını

Ülkede 1 Ocak'tan bu yana görülen dang humması vakası 10 bin 528'e ulaştı- Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, son 24 saatte 683 vaka tespit edildiğini ve bunun 2019'da bir günde kayıtlara geçen en fazla vaka olduğunu açıkladı

27 Temmuz 2019 Cumartesi 19:27
Bangladeş'te dang humması salgını

ANKARA (AA) - Bangladeş'te yılbaşından bu yana 10 bin 528 dang humması vakası görüldüğü bildirildi.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamada, son 24 saatte 683 dang humması vakasının tespit edildiği ve bunun 2019'da bir günde kayıtlara geçen en fazla vaka olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu yıl tespit edilen vaka sayısının 10 bin 528'e ulaştığı aktarılırken, salgın nedeniyle ölenlerin sayısının perşembe günü yapılan açıklamadan bu yana değişmediği ve 8 olduğu kaydedildi.

Salgında ölü sayısının eksik açıklandığı iddialarına ilişkin AA muhabirine konuşan DGHS yetkilisi, salgını takip eden özel bir sağlık ekibiyle çalıştıklarını belirterek, "Salgın nedeniyle hayatını kaybedenleri, sağlık ekibimizin onayından sonra ayrı bir şekilde kayıt altına alıyoruz." diye konuştu.

Öte yandan, bir yüksek mahkeme kaydında 14 Temmuz itibarıyla salgın nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybettiğinin yer aldığı belirtilirken, yerel kaynaklar ise ölü sayısının 27 olduğunu ileri sürüyor.

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Vakalar genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve mart aylarında artış gösteriyor. Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 19:27
  1. Bangladeş
  2. Dang humması
  3. salgın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otomobilde unutulan ikizler hayatını kaybetti
    1. Otomobilde unutulan ikizler hayatını..
    2. Devlet Bahçeli: CHP tehlikenin hala..
    3. Bangladeş'te dang humması salgını
    4. Azez'de bomba yüklü motosikletle..
    5. Büfeden 150 paket sigara çalan şüpheli..
    6. Yemen güneyini sel vurdu: 6 ölü
    7. Asfalta “Önce yaya” yazdılar
    8. Traktör sürücüsü, seyir halindeyken..
    9. Merakla beklenen tatbikat başladı!..
    10. Ormanda 23 bin 500 kök Hint keneviri..
    11. Libya'da 89 düzensiz göçmen..
    12. Cezaevi firarisi Kocaeli'de yakalandı
    13. Baraj gölüne giren genç, boğularak can..
    14. Burhaniye’de yazlık sitedeki ot..
    15. Festivalde motosiklet ve su sporları..
    16. Türkiye’nin fabrika baca atığı ile..
    17. Crivelli Medipol Başakşehir’de
    18. Aksaray'da 78 kaçak göçmen yakalandı
    19. Futbol kulübünün ismi ve logosu..
    20. Bartın’da otomobil 10 metrelik üst..
    21. Akhisar’da hedef Süper Kupa..
    22. Gençlerbirliği hazırlık maçında..
    23. Pakistan ordusuna saldırı! Çok sayıda..
    24. Fuel-oil dolu kuyuya giren kedisini..
    25. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Kocaeli,..
    26. Fatih Terim’den Ali Koç’a cevap
    27. Arabada bırakılan ve yanarak can veren..
    28. Yalovaspor’da Onay Tuna güven tazeledi
    29. Suriye sınırına tank sevkıyatı sürüyor
    30. Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi son..
    16 yaşındaki kızı kaçırdılar! 2 polis şehit oldu, 4 kişi öldü
    16 yaşındaki kızı kaçırdılar! 2 polis şehit oldu, 4 kişi öldü
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    CNN Türk'ten küfür açıklaması: Özür dileriz!
    CNN Türk'ten küfür açıklaması: Özür dileriz!
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"

    Günün Karikatürü

    27 Temmuz 2019
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz