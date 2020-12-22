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Korona Virüs Bangladeş'te Covid-19 vaka sayısı 500 bini geçti
Korona Virüs

Bangladeş'te Covid-19 vaka sayısı 500 bini geçti

Bangladeş'te son 24 saatte bin 153 yeni tip koronavirüs vakası görülmesiyle toplam vaka sayısının 500 bin 713'e ulaştığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 01:22:00 -
Bangladeş'te Covid-19 vaka sayısı 500 bini geçti

Bangladeş'te yeni tip koronavirüs salgını zirve yaptı. İlk vakanın 8 Mart'ta görüldüğü ülkede, 9 ay sonra toplam vaka sayısı 500 bini geçti.

Bangladeş Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte yapılan 13 bin 316 test sonucunda bin 153 vatandaşta koronavirüs tespit edildi.

Böylece ülkedeki toplam vaka sayısı 500 bin 713'e ulaştı. Son 24 saate 38 kişinin daha hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 7 bin 280 oldu.

Ayrıca ülkede 437 bin 527 kişinin virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.

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