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Bangladeş’te büyük skandal! Arakanlı Müslümanın organları çalındı

Bangladeş'in Cox’s Bazar şehrinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Arakanlı bir Müslüman gencin iç organları çalındı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 23:56
Bangladeş’te büyük skandal! Arakanlı Müslümanın organları çalındı

Memleketleri Myanmar'da soykırıma uğrayan Arakanlı Müslümanlar, sığındıkları Bangladeş'te de zulme uğramaya devam ediyor. Karın ağrısı şikayetiyle akrabalarının çalıştığı UNICEF kliniğinde tedavi altına alınan Müslüman genç doktorlar tarafından devlet hastanesine kaldırıldı.

ŞOKA UĞRADILAR

Hasta olarak gittiği devlet hastanesinden cenazesi çıkan gencin ailesi tabutu açınca büyük şok yaşadılar. Hastanın üreme organı dahil tüm iç organlarının söküldüğünü gören aile, hastane ve doktordan şikayetçi oldu. Bölgedeki zulmün bitmesi için Birleşmiş Milletlere çağrıda bulunuldu.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 23:56
  1. Myanmar
  2. Arakanlı Müslümanlar
  3. Bangladeş

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