Bangladeş'te Arakanlı Müslüman öğrenci üniversiteden atıldı

ANKARA (AA) - Bangladeş'te bir üniversite, Arakanlı Müslüman öğrencinin mülteci olduğu gerekçesiyle üniversiteyle ilişiğini kesti.

Japantimes'in haberine göre, Bangladeş'in Cox's Bazar Uluslararası Üniversitesi, mülteci olduğu gerekçesiyle Rahime Akter Khuşi'nin öğrenciliğine son verdi.

Üniversite yetkilisi Abül Kaşem, Khuşi'nin öğrenciliğinin, Arakanlı Müslüman kimliğini saklaması sebebiyle iptal edildiğini ve konunun araştırılacağını açıkladı.

Khuşi'nin lise öğrenimini Bangladeş'te Chittagong şehrinde tamamladığını gösteren belgeler sunduğunu söyleyen Kaşem, "Rohingyalılar üniversitemize kabul edilemez çünkü onlar mülteciler. Yabancılar burada okuyabilir ama gerekli prosedürleri tamamlamalılar." diye konuştu.

Üniversitenin kararının kendisini yıktığını aktaran Khuşi, "Başka biri olsa şimdiye kadar kendini öldürebilirdi ama ben durumla mücadele edebilmek için elimden geleni yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Khuşi, ailesinin 1990'larda Myanmar Arakan eyaletinden ülkeye geldiğini ve Cox's Bazar'da doğup büyüdüğünü söyledi.

Brisbane'deki Arakanlı Müslümanların lideri Mucibullah da Khuşi'nin öğrenciliğine son verilmesinin, yeterli eğitim fırsatından faydalanamayan Arakanlı Müslüman toplumunun potansiyelini bitireceği yorumunu yaptı.

Üniversitenin kararının, Bangladeş'in Myanmarlı mültecileri ülkelerine gönderme girişiminden sonra gelmesi dikkati çekti.

Bangladeş hükümeti, güvenlik açığını gerekçe göstererek, ülkenin güneyinde Cox's Bazar'daki kamplarda mobil iletişim yasağı başlatmıştı.

BM'ye göre, ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Öte yandan, Myanmar'da uğradıkları zulümden canlarını zor kurtararak Bangladeş'teki kamplara sığınan Arakanlı Müslümanlar, kendilerine vatandaşlık başta olmak üzere belirli haklar verilmedikçe ve güvenliklerinden emin olmadıkça Myanmar'a dönmek istemiyor.

Kamplardaki hayatlarının Myanmar'da uğradıkları zulümle karşılaştırıldığında daha iyi olduğunu düşünen Arakanlı Müslümanlar, tüm zorluklara rağmen Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesinde imkansızlıklar içinde hayata tutunmaya çalışıyor.