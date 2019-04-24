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Bangladeş'te 2 yaşlı sanığa idam cezası verildi

24 Nisan 2019 Çarşamba 14:05
Bangladeş'te 2 yaşlı sanığa idam cezası verildi

DAKKA (AA) - Bangladeş'te 2 yaşlı sanık, 1971 yılında Pakistan'dan bağımsızlık savaşı sırasında işledikleri suçlar nedeniyle idam cezasına çarptırıldı.

Bangladeş Uluslararası Ceza Mahkemesi, 88 yaşındaki Sohrab Fakir ve 80 yaşındaki Hidayet Ullah'ı, cinayet, toplu katliam, işkence, adam kaçırma ve kundakçılık suçlarından idama mahkum etti.

Fakir duruşmada bulunurken, Ullah'ın kanun kaçağı olduğu ifade edildi.

Daha önce de yaşlı sanıklar hakkında mahkumiyet kararları veren mahkeme, savaş suçlarını cezalandırma mazeretiyle siyasi muhaliflere karşı kullanılmakla suçlanıyor.

Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü de dahil insan hakları kuruluşları, Bangladeş Uluslararası Ceza Mahkemesinde "haksız yargılama" süreci nedeniyle duyulan endişeyi dile getirmişti.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 14:05
  1. Bangladeş
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