Bangladeş seçim öncesi diken üstünde

DAKKA (AA) - Güney Asya ülkesi Bangladeş'te, 30 Aralık'ta yapılacak parlamento seçimleri öncesinde yaşanan şiddet olayları kaygıya yol açıyor.

Bangladeş Seçim Komisyonu Üyesi Mahbub Talukder, başkent Dakka'da düzenlediği basın toplantısında, muhalefet adaylarının seçim kampanyalarına düzenlenen saldırılara dikkati çekerek şiddetin, seçimlerin özgür ve adil bir ortamda yapılmasını engellediğini belirtti.

Talukder, "Seçimlerin şaibeli olduğu damgasıyla yaşayamayız. Böyle olursa Bangladeş'i uluslararası camiada onurlu şekilde temsil edemeyiz." dedi.

Öte yandan muhalefet partileri temsilcileri de düzenledikleri basın toplantısında, Seçim Komisyonu Başkanı KM Nurul Hüda'yı, kampanya sürecindeki şiddet olaylarına kayıtsız kaldığı gerekçesiyle eleştirdi. Hüda'yı tarafsız davranmamakla suçlayan muhalefet temsilcileri, Komisyon Başkanının görevden çekilmesini talep etti.

Ana muhalefet Bangladeş Ulusal Partisinin Sözcüsü Nazrul İslam Han, "Komisyon Başkanı iktidar partisi adına konuşuyor ve öyle hareket ediyor." ifadesini kullandı.

Komisyon Başkanı Hüda, yaptığı açıklamalarda şiddet konusundaki endişelerin yersiz olduğunu dile getirmişti.

Önceki gün bağımsız milletvekili adayı Selma İslam'ın kampanya faaliyetlerini izlemek üzere Dakka'da bulunan bir grup gazeteci, kaldıkları otelde, ellerinde hokey sopaları ve demir çubuklar taşıyan maskeli kişilerin saldırısına uğramıştı.

Seçim kampanyalarının başladığı 10 Aralık'tan bu yana ülkenin farklı bölgelerinde çok sayıda şiddet olayı yaşandı. Saldırılarda onlarca muhalefet destekçisi ve kampanya görevlisi yaralandı.



