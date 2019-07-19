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Bangladeş Başkonsolosu İslam’dan Belediye Başkanı Başdeğirmen’e ziyaret

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kendisine nezaket ziyaretinde bulunan Bangladeş Başkonsolosu Mohammad Monirul İslam’a teşekkür ederek, kardeş ve dindaş iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ileriye götürülmesi gerektiğini söyledi.

19 Temmuz 2019 Cuma 18:01
Bangladeş Başkonsolosu İslam’dan Belediye Başkanı Başdeğirmen’e ziyaret

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kendisine nezaket ziyaretinde bulunan Bangladeş Başkonsolosu Mohammad Monirul İslam’a teşekkür ederek, kardeş ve dindaş iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ileriye götürülmesi gerektiğini söyledi. Başkan Başdeğirmen yaptığı açıklamada, “Bizlere karşı çok eskiden gelen dostluk ve yakınlık duyguları var. Bizler çok memnun olduk. Bu ilişkilerimizi çok daha ileriye götürerek, hem turizm hem ticari anlamda daha iyi ilişkiler içinde olmayı bizlerde arzuluyoruz” dedi.


Bangladeş Başkonsolosu Mohammad Monirul İslam, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e nezaket ziyaretinde bulundu.


Şeyh Mucibur Rahman’ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi kendi ülkelerinin lideri olduğunu, Ankara ve İzmir’deki caddelerde isminin bulunduğunu dile getiren Bangladeş Başkonsolosu Mohammad Monirul İslam, Başkent Dakka’da da Mustafa Kemal Atatürk Caddesi’ne sahip olduklarını iletirken, yine Atatürk ile ilgili marşlarının olduğunu belirtti.


Bangladeş Başkonsolosu İslam, “Türkiye ile duygusal ve kültürel bağlarımız var. Biz daha yakın olmak istiyoruz” diyerek karşılıklı işbirliğine hazır olduklarını kaydetti.


Başdeğirmen: “Her zaman için kardeş ülke Bangladeş’in yanındayız”


Başkonsolos İslam’ı Isparta’da ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyetini ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise, Bangladeş’le, kardeş ve dindaş bir ülke olduklarını karşılıklı işbirliklerinin bulunduğuna işaret etti.


Türkiye’nin, Bangladeş’in ihtiyacı olduğu her an yanında olduğunu dile getiren Başkan Başdeğirmen, “Her zaman için kardeş ülke Bangladeş’in yanındayız. Birlik ve beraberliğimizi devam ettirmemiz gerekiyor. Başkonsolosumuzun Isparta’ya gelmesi bizleri mutlu etti. İşbirliğimizi, dostluğumuzu, beraberliğimizi, din kardeşliğimizi çok daha ileriye götürebilmek, ülkelerinde Mustafa Kemal Paşa Caddesi, okulunun olduğunu bizlere anlattı.Bizlere karşı çok eskiden gelen dostluk ve yakınlık duyguları var. Bizler çok memnun olduk. Bu ilişkilerimizi çok daha ileriye götürerek, hem turizm hem ticari anlamda daha iyi ilişkiler içinde olmayı bizlerde arzuluyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 18:01
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