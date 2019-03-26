Bangladeş Bağımsızlık Günü Ankara'da kutlandı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, "Türkiye ve Bangladeş her zaman birbirlerini desteklemiş ve zor zamanlarında birbirlerinin yanında olmuşlardır." dedi.

Bangladeş'in 48'inci Bağımsızlık ve Milli Günü dolayısıyla, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Allama Sıddıki'nin ev sahipliğinde Ankara'da bir otelde resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona, Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, çok sayıda büyükelçi ve yabancı misyon şefi ile davetliler katıldı.

Bakan Selçuk, burada yaptığı konuşmada, Bangladeş halkının Milli Günü'nü kutlayarak, "Kardeş Bangladeş halkını hükümetimiz adına gönülden tebrik ediyorum. Türkiye ve Bangladeş her zaman birbirlerini desteklemiş ve zor zamanlarında birbirlerinin yanında olmuşlardır." ifadesini kullandı.

Türkiye ve Bangladeş arasında geniş iş potansiyeli bulunduğuna işaret eden Selçuk, "Bu ilişkileri giderek daha çok geliştirmeyi ve derinleştirmeyi ümit ediyoruz." şeklinde konuştu.

Ziya Selçuk, Bangladeş halkının barış ve refah içinde olmasının kendileri için önemli olduğunu belirterek, Bangladeş ile olan dayanışmayı artırarak devam ettireceklerini söyledi.

Selçuk, iki ülke arasındaki özellikle kültür ve ekonomi alanlarındaki iş birliklerinin gelecek nesillerin refahı için en büyük miras olacağını da sözlerine ekledi.

- "Türkiye'nin Arakanlı Müslümanlar için yaptıklarını minnetle karşılıyoruz"

Büyükelçi Sıddıki ise Bangladeş ve Türkiye'nin kardeş ve dost iki ülke olduğunu belirterek, "Her iki ülke arasında çok derin ve köklü ilişkiler var. Bangladeş halkı Türk halkına derin bir sevgi ve saygı duymaktadır." diye konuştu.

"Türkiye'nin 2000'li yıllardan sonra gösterdiği başarıyı takdir ediyoruz." diyen Allama Sıddıki, Türkiye'nin bu süreçte her alanda büyük gelişme ve kalkınma sağlayarak refaha ulaştığına dikkati çekti.

Sıddıki, "Türkiye'nin Arakanlı Müslümanlar için yaptıklarını minnetle karşılıyoruz. Bu kriz çıktığında elini uzatan ilk ülkelerden biri Türkiye'ydi. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız." şeklinde konuştu.

Gelecek yıllarda Bangladeş ve Türkiye arasındaki ilişkilerin giderek güçleneceğine inandıklarını vurgulayan Büyükelçi Sıddıki, özellikle eğitim, savunma, ticaret ve ekonomi alanlarında ilişkilerin daha da gelişeceğinin altını çizdi.

Bangladeş'in Başbakan Şeyh Hasina sayesinde hızla büyüdüğünü dile getiren Sıddıki, "Ümit ediyoruz ki Bangladeş, yüzde 8 ile bu yıl dünyada büyümede en öndeki ülkelerden biri olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Allama Sıddıki, "İnanıyorum ki bundan 10 yıl sonra çok farklı bir Bangladeş göreceksiniz. Asya'daki Japonya, Güney Kore, Tayland gibi çok kısa zamanda hızla büyüyen ülkelerin izini takip ediyoruz. Ümit ediyoruz ki Bangladeş de Güney Asya'da bir kaplan ekonomi olacaktır. " ifadesini kullandı.