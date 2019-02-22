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Bangkok’ta 25 artçı deprem oldu

Bangkok’un 700 kilometre kuzeyindeki Chiang Mai şehrinde meydana gelen 4.

22 Şubat 2019 Cuma 12:04
Bangkok’ta 25 artçı deprem oldu

Bangkok’un 700 kilometre kuzeyindeki Chiang Mai şehrinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından 25 artçı deprem daha meydana geldiği açıklandı.


ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) 20 Şubat’ta Bangkok’un 700 kilometre kuzeyinde Chiang Mai şehrinde meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı. 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından 2 gün içinde 25 artçı deprem meydana gelirken bölgede birçok bina zarar gördü. Yetkililer, artçı depremlerin en az 14 binaya hasar verdiğini belirtirken riskli binalardan uzak durulması gerektiği çağrısında bulundu.


Depremin ardından yaşadığı binaya girmekten korktuğunu söyleyen bir Taylandlı, "Evimde çatlaklar olduğunu görünce şok oldum. Artık içeride uyumaya cesaret edemiyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 12:04
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