Bangaly Fode Koita kimdir? Bangaly Fode Koita nereli kaç yaşında? Bangaly Fode Koita nerede oyandı?
Bangaly Fode Koita kimdir? Bangaly Fode Koita nerelidir? Bangaly Fode Koita kaç yaşında? Bangaly Fode Koita aslen nerlidir? Bangaly Fode Koita oynadığı takımlar hangileri? soruları Trabzonspor’un Fode Koita'yı KAP'a bildirmesinden sonra merak edilir oldu. İşte Bangaly Fode Koita hayatı, biyografisi, özgeçmişi.
Trabzonspor Kulübü'nden Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bilgilendirmede Fode Koiita ile görüşmelere başlandığı bildirildi. Trabzonspor'un KAP'a yaptığı bilgilendirmede," Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bangaly Fode Koita'nın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur." ifadelerine yer verildi.
Bangaly Fode Koita kimdir?
Bangaly Fode Koita 21 Ekim 1990 doğru. Forvet bölgesinde görev yapan Bangaly Fode Koita, Süper Lig'de Kasımpaşa forması giydi.
Bangaly Fode Koita kulüp takım kariyeri
Montpellier HSC
Fransa başkenti Paris'de doğan Koita, futbola Montpellier alt yapsıında başladı ve bu takımda profesyonel oldu. İlk profesyonel maçına 16 Ocak 2009'da Amiens SC'ye çıktı.
RC Lens
30 Ocak 2012'de sezonun ikinci defresinde Lens takımda kiralık olarak forma giydi.
Le Havre
31 Ağuustos 2012'de Le Havre takımına kiralık olarak transfer oldu.
SM Caen
31 Ağustos 2013 tarihinde Caen takımı ile anlaştı.
Blackburn Rovers FC
21 Temmuz 2015'te İngiliz kulüplerinde Blackburn Rovers ile iki yıllık sözleşme imzaladı.
Kasımpaşa SK
28 Ocak 2016'da Blackburn Rovers'den 320.000 € ücret karşılığında Türkiye Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'ya transfer oldu.[2]
21 Eylül 2020'de kadro dışı bırakıldı.
Millî takım kariyeri
Milli takım kariyerine Fransa genç milli takımlarında başlayana Paris doğumlu Koite, A Milli takım tercihini köklerini ülkesi olan Gine'den yana kullandı ve teknik direktör Luis Fernández tarafından 2017 Afrika Uluslar Kupası için Gine milli takımına çağrıldı. Gine milli futbol takımı ile ilk maçına 11 Haziran 2019'da Benin'e karşı hazırlık maçında çıktı.