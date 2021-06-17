Bangaly Fode Koita kimdir? Bangaly Fode Koita nereli kaç yaşında? Bangaly Fode Koita nerede oyandı?

Trabzonspor Kulübü'nden Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bilgilendirmede Fode Koiita ile görüşmelere başlandığı bildirildi. Trabzonspor'un KAP'a yaptığı bilgilendirmede," Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bangaly Fode Koita'nın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Bangaly Fode Koita kimdir?

Bangaly Fode Koita 21 Ekim 1990 doğru. Forvet bölgesinde görev yapan Bangaly Fode Koita, Süper Lig'de Kasımpaşa forması giydi.

Bangaly Fode Koita kulüp takım kariyeri

Montpellier HSC

Fransa başkenti Paris'de doğan Koita, futbola Montpellier alt yapsıında başladı ve bu takımda profesyonel oldu. İlk profesyonel maçına 16 Ocak 2009'da Amiens SC'ye çıktı.

RC Lens

30 Ocak 2012'de sezonun ikinci defresinde Lens takımda kiralık olarak forma giydi.

Le Havre

31 Ağuustos 2012'de Le Havre takımına kiralık olarak transfer oldu.

SM Caen

31 Ağustos 2013 tarihinde Caen takımı ile anlaştı.

Blackburn Rovers FC

21 Temmuz 2015'te İngiliz kulüplerinde Blackburn Rovers ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Kasımpaşa SK

28 Ocak 2016'da Blackburn Rovers'den 320.000 € ücret karşılığında Türkiye Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'ya transfer oldu.[2]

21 Eylül 2020'de kadro dışı bırakıldı.

Millî takım kariyeri

Milli takım kariyerine Fransa genç milli takımlarında başlayana Paris doğumlu Koite, A Milli takım tercihini köklerini ülkesi olan Gine'den yana kullandı ve teknik direktör Luis Fernández tarafından 2017 Afrika Uluslar Kupası için Gine milli takımına çağrıldı. Gine milli futbol takımı ile ilk maçına 11 Haziran 2019'da Benin'e karşı hazırlık maçında çıktı.