Bandırma’ya şebeke suyu sağlayan hatta arıza Balıkesir’in Bandırma ilçesinde şehre şebeke suyu sağlayan 55 km’lik hatta arıza meydana geldi.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde şehre şebeke suyu sağlayan 55 km’lik hatta arıza meydana geldi.

Bandırma’ya Gönen ilçesine bağlı Kumköy regülatöründen şehir şebeke suyu sağlayan 55 km uzunluğundaki hatta patlak meydana geldi. 1400 mm çapındaki CTP borulardan oluşan isale hattının Gönen Sarıköy yakınlarında bulunan Doğadan Gönen Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisi’nde firma tarafından yapılan inşaat faaliyetleri sırasında patlak meydana geldiği öğrenildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon (BASKİ) ekipleri tarafından patlağın onarılması için çalışma başlatıldı. Bandırma ilçe merkezinde, Aksakal, Doğa, Kirazlı, Yeşil Çomlu, Kuşcenneti ve Ergili mahallelerinde su kesintisinin yaşanılacağı ve 1,5-2 gün sürebilecek kesintilere karşı vatandaşların önlem almaları istendi.

BASKİ şehir genelinde arazözle su dağıtımına başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (BASKİ) yapılan açıklamada; Cumhuriyet Meydanı zabıta noktası, 100.Yıl mahallesi içme suyu terfi istasyonu önü, Kayacık mahallesi muhtarlık binası yanı, Levent Mahallesi muhtarlık binası yanı, İhsaniye mahallesi Muradiye Cami önü, 17 Eylül mahallesi Hacı Keşfettin caddesi otopark yanı, Paşakonak mahallesi Mehmetçik caddesi-Hamit Kaplan caddesi kesişimi, Çınarlı mahallesi Hürriyet Parkı önü, Sunullah mahallesi Meydan sokak muhtarlık önünde arazözlerle vatandaşlara su dağıtımı yapıldığı bildirildi.

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