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Bandırmalı çiftçiler tarım panelinde bir araya geldi

Balıkesir’in Bandırma İlçesinde geleneksel hale gelen tarım panelin 8.

20 Şubat 2019 Çarşamba 16:58
Bandırmalı çiftçiler tarım panelinde bir araya geldi

Balıkesir’in Bandırma İlçesinde geleneksel hale gelen tarım panelin 8.si gerçekleşti


Bandırma 8. Tarım Paneli, Bandırma Ticaret Borsası Konferans salonunda Bandırma’ya bağlı kırsal mahallelerden gelen çiftçilerin de yoğun katıldığı bir programda ilgi yoğundu. Programa tarım Bakanlığı, Trakya Birlik, Ziraat Odaları ve Ticaret Borsası işbirliğiyle gerçekleşti.Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Erçakar´ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Baytekin, “yoğun yağışlı dönemlerde tarım arazileri ve mahsulleri koruma yöntemleri”, Bandırma İlçe Tarım Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Buket Can, “iyi tarım uygulamaları” ve Balıkesir Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu(TKDK) uzmanı Gülşah Gürbüzoğlu, kurumun desteklemeleri hakkında bilgilendirmede bulundu.


Programın açılış konuşmasını Bandırma Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsmail Tunçbilek gerçekleştirdi. Tunçbilek“Borsa olarak, sürdürülebilir üretimi yeterli ve güvenilir gıdaya erişimi kırsal kalkınmayı sağlamak amacıyla tarımı stratejik olarak ele alıyor. Milli ve küresel çözüm üreten güçlü bir Türkiye için bölgemizde destekleyici politikalar ve çalışmalar yürütüyoruz. İklim değişikliğin sonucu olarak her geçen yıl suya olan talep artarken, su kaynaklarının azalıyor olması tarımda sürdürebilirliği kararlı ölçüde etkilemektedir. Sulamada verimliliği arttırıcı çalışmalar yaparak tarımsal üretim ve arz güvencesine destekleyen politikalarla bitkisel ve hayvansal üretimlerin güvenilir gıdaya dönüşmesi beklenmektedir. Ülke olarak kendi gıdasını üretemeyen ülkeler tam bağımsız olmaz anlayışıyla ülke ihtiyaçlarını yeterli ölçüde karşılayacak güvenli gıdayı üretmemiz, topraklarımızı suyla çiftçimizi de bilgiyle buluşturmamız gerekmektedir. Tarımda sektörel sorunların çözülmesi, kırsalda yaşanan standardın güçlendirilmesi, kadın ve genç nüfusun üretime teşvik edilmesi, AR-GE çalışmalarına ağırlık verilmesi ve sonuçlarında sektöre aktarılması için yapılan ulusal düzeydeki çalışmalara Bandırma Ticaret Borsası olarak imkân ve kabiliyetimiz ölçüsünde aralıksız destek olmaya devam ediyoruz” dedi.


Daha sonra moderatörlüğünü yapan, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Erçakar kısa konuşmasının ardından panelistler sunumlarını gercekleştirdi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 16:58
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