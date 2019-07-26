Bandırma’dan “Sen, umutlu ol” mesajı

Türkiye’nin en genç ve dinamik devlet üniversitelerinden biri olan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Balıkesir’in Bandırma, Gönen, Manyas ve Erdek ilçelerinde bulunan 6 yerleşkede; 4 Enstitü, 8 Fakülte, bir Yüksekokul ve 7 Meslek Yüksekokulunda yaklaşık 12 bin öğrencisi ve 560 akademik ve idari personeliyle eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürüyor. ‘Sen Umut Ol’ mottosuyla hareket ettiklerini dile getiren Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir,’’Türkiye’nin ve insanlığın umudu olmak üzere yetiştirdiği öğrencilerine bilginin yanı sıra iyi bir insan olmak, vatana ve millete sadakat, yetenek ve erdem gibi kavramları da kapsayan bir eğitim anlayışını sunmaktayız’’ dedi.

AKADEMİK BAŞARIDA TÜRKİYE 17’NCİSİ

26 yıllık akademik birikime sahip olan BANÜ’nün, akademik başarıda her yıl yükselen bir grafik sergilediğini anlatan Özdemir, ’’BANÜ, ÜNİAR tarafından hazırlanan ve 2018 yılını kapsayan “Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralaması Raporu”na (DÜS 2019) göre 116 devlet üniversitesi arasında akademik başarıda en iyi 17. Devlet üniversitesi olarak sıralanmıştır. Aynı raporda Denizcilik Fakültesi birinciliği elde etmiş ve İİBF ikinci, Uygulamalı Bilimler Fakültesi üçüncü, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ise dördüncü olarak üst sıralarda yer almayı başarmıştır’’ bilgisini verdi.

118 PROGRAMLI TERCİH SEÇENEĞİ

BANÜ’nün, önlisans, lisans ve lisansüstü olmak üzere toplamda 118’i bulan zengin program altyapısıyla geniş bir yelpazede tercih yapma imkânı sunduğunu söyleyen Rektör Özdemir, şu bilgileri verdi: ’’Bilgiyi yalnızca kullanan değil, üreten ve bu bilgi ile ülkemizin geleceğinde söz sahibi olacak bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

8 Fakülte -36 Lisans Programı

● İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

● Sağlık Bilimleri Fakültesi

● Denizcilik Fakültesi

● Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fak.

● Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.

● İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

● Spor Bilimleri Fakültesi

● Ziraat Fakültesi

7 Meslek Yüksekokulu41 Önlisans Programı

● Bandırma MYO

● Gönen MYO

● Manyas MYO

● Erdek MYO

● Sağlık Bilimleri MYO

● Adalet MYO

● Denizcilik MYO

En fazla tercih edilen bölümler

BANÜ’nün birçok bölüm ve programı, YÖK Meslek Atlası verilerine göre aday öğrencilerin üniversite tercihlerinde en çok tercih ettiği bölüm ve programlar sıralamasında üst sıralarda yer almaktadır. Medya ve İletişim ile Denizcilik İşletmeciliği bölümleri devlet üniversiteleri içinde birincisi Uluslarasası Ticaret ve Lojistik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik gibi birçok bölüm de ilk sıralarda yer almaktadır.