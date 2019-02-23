Bandırma’da şiddetli fırtına

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde akşam saatlerinde başlayan fırtına, deniz ve hava ulaşımını olumsuz şekilde etkiledi.

Hızı zaman zaman saatte 60 ila 90 kilometreye ulaşan fırtına, Bandırma sahilinde hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Fırtına sebebiyle İstanbul Deniz Otobüsü (İDO), Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferi iptal etti. Bandırma Limanı’nda da zaman zaman aksamalar yaşandığı gözlendi. İlçedeki birçok balıkçı teknesi denize açılamazken, balıkçı barınağında duran tekneler beşik gibi sallandı. Sahil şeridindeki dalgakıranda dev dalgalar meydana geldi. Sahil bandında bulunan bazı çay bahçelerinin çatı kaplamaları ve brandaları fırtına nedeniyle zarar gördü. Fırtınanın etkisi 2 gün daha sürmesi görülmekte. Yetkililer, fırtına ve yağışlı havaların devam edeceğini belirtirken, vatandaşları olası sel baskınlarına karşı hazırlıklı olmaları ve önlem almaları konusunda uyarıda bulundular. Öte yandan, fırtınanın birkaç gün devam etmesi halinde balık fiyatlarının yükseleceği belirtildi.