0553 313 94 23

Bandırma’da şiddetli fırtına

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde akşam saatlerinde başlayan fırtına, deniz ve hava ulaşımını olumsuz şekilde etkiledi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 14:42
Bandırma’da şiddetli fırtına

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde akşam saatlerinde başlayan fırtına, deniz ve hava ulaşımını olumsuz şekilde etkiledi.


Hızı zaman zaman saatte 60 ila 90 kilometreye ulaşan fırtına, Bandırma sahilinde hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Fırtına sebebiyle İstanbul Deniz Otobüsü (İDO), Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferi iptal etti. Bandırma Limanı’nda da zaman zaman aksamalar yaşandığı gözlendi. İlçedeki birçok balıkçı teknesi denize açılamazken, balıkçı barınağında duran tekneler beşik gibi sallandı. Sahil şeridindeki dalgakıranda dev dalgalar meydana geldi. Sahil bandında bulunan bazı çay bahçelerinin çatı kaplamaları ve brandaları fırtına nedeniyle zarar gördü. Fırtınanın etkisi 2 gün daha sürmesi görülmekte. Yetkililer, fırtına ve yağışlı havaların devam edeceğini belirtirken, vatandaşları olası sel baskınlarına karşı hazırlıklı olmaları ve önlem almaları konusunda uyarıda bulundular. Öte yandan, fırtınanın birkaç gün devam etmesi halinde balık fiyatlarının yükseleceği belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 14:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tersane İstanbul Temel Atma Töreni
    1. Tersane İstanbul Temel Atma Töreni
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Münbiç) En az..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Güvenli..
    4. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    5. Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem!..
    6. Başakşehir Bursaspor maçı ne zaman..
    7. Erdoğan: "Diyoruz ki 'Gelin İdlib..
    8. 16. Uluslararası ODTÜ Robot Günleri..
    9. Pınar Karşıyaka'da Bauermann dönemi..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Avrupa..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Suriye..
    12. "Türkiye, sahip olduğu spor..
    13. Ruhani'den özeleştiri: 45 yıl önceki..
    14. Alanyaspor Kasımpaşa ne zaman saat..
    15. İki yıl gözlemledi! Türk astronom..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dokuma..
    17. MKE Ankaragücü, Büyükşehir Belediye..
    18. Kocamaz’ın DP’den Büyükşehir..
    19. Başkan Çerçioğlu, Halkbank’ı eze eze..
    20. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Düzce'de
    21. Atatürk’ün Marmaris’e gelişi törenle..
    22. Futbol: TFF 3. Lig
    23. İstikbal Mobilya Kayserispor Nurettin..
    24. Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem
    25. Çin’de işçi servisi kaza yaptı: 20..
    26. Millet İttifakı Büyükşehir Belediye..
    27. Kar yağışı ve fırtınaya aldırış..
    28. Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 -..
    29. Futbol: TFF 2. Lig
    30. Marmaris’te korkutan yangın
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu