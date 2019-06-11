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Bandırma’da otobüs kazası : 4 ölü 42 yaralı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde otobüs ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü 42 kişi yaralandı.

11 Haziran 2019 Salı 09:28
Bandırma’da otobüs kazası : 4 ölü 42 yaralı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde otobüs ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü 42 kişi yaralandı.


Adana’dan Çanakkale’ye gezi amacıyla yola çıkan 33 YF 533 plakalı yolcu otobüsü ile içerisinde dört kişinin bulunduğu 10 PJ 443 plakalı otomobil Çanakkale - Bandırma karayolu’nun Edincik Kavşağı’nda çarpıştı. Kaza sonrası yolda adeta can pazarı yaşanırken, çok sayıda sağlık ekibi kaza yerine sevk edildi.


Balıkesir’den Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE)’ye bağlı ekiplerinde katıldığı kurtarma çalışmalarında ambulanslarla Bandırma ve Gönen Devlet Hastaneleri’ne sevk edilen 42 yaralı tedavi altına alınırken otobüste bulunan yolculardan 3’ü olay yerinde, biri ise kaldırıldığı Bandırma Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.


Kaza sonrasında yaralı kurtulan ve olayın ilk şokunu atlatan vatandaşlardan bazılarının otobüsteki eşyalarını kurtarmak için çaba sarfettiği görülürken, kaza hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 09:28
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