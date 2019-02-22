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Bandırma’da kamyon kazası : 1 Yaralı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Gönen istikametinden Bursa istikametine doğru giderken 16 CFK 91 plakalıkamyon kaza yaptı.

22 Şubat 2019 Cuma 16:05
Bandırma’da kamyon kazası : 1 Yaralı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Gönen istikametinden Bursa istikametine doğru giderken 16 CFK 91 plakalıkamyon kaza yaptı. Kazada 1 kişi yaralandı.


Bandırma-Bursa karayolu üzeri hava üssünde meydana gelen trafik kazasında 16 CFK 91 plakalı kamyon direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle elektrik direğine çarptı. Erdem E. yönetimindeki 16 CFK 91 plakalı kamyon Gönen ilçesinden seyir halindeyken Bandırma 6. Ana Jet üssü mevkiinde kamyonun bijon kesmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı ve kamyon sürücüsü yaralandı.


Olay yerine gelen Bandırma İlçe trafik ekipleri yaralı sürücüyü kurtarmak için mücadelede bulunurken, yaralı sürücüye 112 sağlık ekibi tarafından emniyetli bir şekilde araç içersinden çıkartılarak Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayda yaralı Erdem, iki ayağı ve sol kolu kırık olarak intikal ettirildi. Edinilen bilgilere göre hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.


Kaza ile ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 16:05
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