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Bandırma’da Kabotaj Bayramı törenle kutlandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı törenle kutlandı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:41
Bandırma’da Kabotaj Bayramı törenle kutlandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı törenle kutlandı.


1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Bandırma’da sabah Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, 6. Ana Jet Üs Komutan Vekili Hv. Per. Yzb. Bülent Altuntaş, İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran ve 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı katıldı.


Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından Liman Başkanlığı adına günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı’ndaki törenlerin ardından protokol iki adet römorkör ile denize açılarak hazırlanan çelengi deniz şehitleri adına denize bıraktı.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:41
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