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Bandırma’da FETÖ / PDY operasyonu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde FETÖ / PDY Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik mücadele kapsamında operasyonlar sürüyor.

13 Eylül 2019 Cuma 09:09
Bandırma’da FETÖ / PDY operasyonu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde FETÖ / PDY Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik mücadele kapsamında operasyonlar sürüyor.


Bandırma’da FETÖ / PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında 2 kişi yakalandı. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince düzenlenen ve Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyonda örgüte ait kapatılan bir bankada hesabı bulunan 2 şüpheli esnaf yakalandı. Gözaltına alınan iki şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 09:09
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