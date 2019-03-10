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Bandırma’da Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde İlçe Kaymakamı Günhan Yazar Başkanlığı’nda Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı gerçekleştirildi.

10 Mart 2019 Pazar 13:25
Bandırma’da Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde İlçe Kaymakamı Günhan Yazar Başkanlığı’nda Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı gerçekleştirildi.

 

Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Kaymakam Günhan Yazar’ın başkanlığında, Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Yankol, İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran, İlçe Jandarma Komutanı Mahir Mavi, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Başak Şen Ilgaz, Denetimli Serbestlik Müdürü Hasan Bıyık, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Necati Yaşar, İŞKUR Hizmet Merkezi Müdürü Emrullah Narin’in katılımıyla gerçekleştirildi.

 

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda; ilçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce bağımlılıkla mücadele kapsamında ilçede yapılan çalışmalar hakkında hazırladıkları sunumlar ile gelinen son durum değerlendirildi.

 

Bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan genel bilgilendirmenin ardından uyuşturucu ile mücadele, uçucu madde ve tütün kullanımı ile ilgili mücadelenin ilgili kurumlar tarafından sorumlulukların yerine getirilmesi hakkında kararlar alınarak yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verildi.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 13:25
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