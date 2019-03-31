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Bandırma’da adaylar oylarını kullandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimleri dolayısıyla oy verme işlemi devam ediyor.

31 Mart 2019 Pazar 11:58
Bandırma’da adaylar oylarını kullandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimleri dolayısıyla oy verme işlemi devam ediyor.


Bandırma’da 31 Mart yerel seçimleri için oy verme işlemi devam ederken, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı Bandırma Belediye Başkan Adayları da oylarını kullandı. Bandırma Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Alp Bostancı oyunu kullanacağı Cumhuriyet İlköğretim Okulu’na eşi Ayşe Bostancı ile birlikte gelirken Bostancı oyunu kullanmasının ardından açıklamada bulundu. Bostancı; " Daha önceki seçimleri ilçe başkanı olarak yaşamıştım, bu seçimlerde de aday olma şansını yakaladım. 75 günlük yorucu ve kolay olmayan bir seçim süreci geçirdik. Siyaset yapmadan sadece yapacaklarımızı vatandaşa anlatmaya çalıştım. Sonuç ne olursa olsun kazanan Bandırma olsun. Çünkü Bandırma en iyisini hak eden bir şehir. Sonuçların Bandırma’ya ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.


Millet İttifakı’nın Bandırma Belediye Başkan Adayı Tolga Tosun ise oyunu kullanacağı Hafsa Sultan Anadolu Meslek Lisesi’ne eşi, annesi ve babası ile birlikte geldi. Tosun oyunu kullanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Zorlu bir maratonun sonucuna arkadaşlarımızla birlikte hep beraber geldik. Bu geçen zaman boyunca parti programımızı, projelerimizi elimizden geldiğince anlatmaya çalıştık. Diğer Belediye Başkan Adayı arkadaşlarım da aynı şekilde projelerini anlattılar. İnanıyorum Bandırmalılar en iyi şekilde takdir haklarını kullanacaklardır. Şimdiden Bandırmamız için, Balıkesirimiz için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 11:58
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