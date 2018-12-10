Bandırma Örnek Sanayi Sitesi'nde yangın

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Örnek Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, 600 Evler Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde inşaat malzemeleri satan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. İş yerinden alevlerin yükseldiği fark eden sanayi sitesi esnafı, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 10 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangında, alevlerin başka iş yerlerine sıçramaması için çalışmalar sürdürülüyor.