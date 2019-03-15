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Bandırma organ bağışında ilk sırada

Balıkesir'in Bandırma ilçesi, 2018 yılında gerçekleştirilen organ bağışı kapsamında Türkiye birincisi oldu.

15 Mart 2019 Cuma 16:12
Bandırma organ bağışında ilk sırada

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Bandırma Devlet Hastanesi’nde bir program düzenledi. Bandırma İlçe Sağlık Müdürü Dr. Başak Şen Ilgaz, sağlık çalışanların gününü kutlayıp sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bandırma Devlet Hastanesi olarak 2018 yılında ilçe hastaneleri sırasında 29 beyin ölümü, 9 donör tespiti ve organ bağışında Türkiye birincisi olmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Ayrıca Balıkesir bölgesinde yapılan değerlendirmeler sonucu Bandırma Devlet Hastanemizde görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Alpaslan Fedayi Çalta, yılın doktoru seçilmiş olup ödülünü Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden alacaktır. Kendisini ve ekip arkadaşlarını başarılardan dolayı tebrik ederim."

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 16:32
  1. Balıkesir
  2. Bandırma Devlet Hastanesi
  3. 14 Mart Tıp Bayramı
  4. Cumhurbaşkanı

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