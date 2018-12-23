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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, CHP'lileri dinleyerek İhsan Şenocak'ın konuşmasını iptal etti

İlahiyatçı İhsan Şenocak’ın Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nde konuşmacı olarak katılacağı “Gençlik ve Geleceği” konferansı, gerici CHP İlçe Başkanlığının tepkisi üzerine rektörlük tarafından iptal edildi.

23 Aralık 2018 Pazar 12:55
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, CHP'lileri dinleyerek İhsan Şenocak'ın konuşmasını iptal etti

 yeniakit.com.tr  Gerici CHP, İslam’ı ve Müslümanları susturmaya çalışan eski Türkiye özlemiyle hareket ediyor, koskoca üniversiteler de 5-10 yobazın sözüne göre hareket ediyor!.. “Yeni Türkiye”ye yakışmayan Müslümanları susturma girişimlerinden biri, yine CHP eliyle yaşandı. İlahiyatçı İhsan Şenocak’ın Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nde konuşmacı olarak katılacağı “Gençlik ve Geleceği” konferansı, CHP’lilerin tepkileri üzerine rektörlük tarafından iptal edildi.

Konuyla ilgili İhsan Şenocak Hoca Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

800 kişilik salonlar onların, 80 milyonluk Anadolu bizimdir!

Gerici CHP’lilerin sözüne göre hareket eden üniversite yetkililerine tepki gösteren Şenocak Hoca, şu mesajı paylaştı:

CHP ve ona teslim olarak Bandırma Üniversitesi’ndeki konferansı iptal edenler bilmeli ki, 800 kişilik salonlar onlarınsa, 80 milyonluk Anadolu bizimdir. Bu millet, Patriğin rahibeye örtüyü anlatmasına ‘özgürlük’, İslam’ın tesettür buyruğuna ‘gericilik’ diyen CHP kafasını unutmayacaktır!

Sohbet Çınaraltı Derneği’nde yapıldı

CHP’lilerin susturmaya çalıştığı Şenocak Hoca, sohbetini Tekke Camii karşısındaki Çınaraltı Derneği’nde yaptı. Sohbet, 15.10 ile 15.40 arasında hanımlar için, 15.50'den sonra ise erkekler için, iki celsede gerçekleştirildi.

CHP’lilerin açıklaması ve rektörlüğün iptali

İhsan Şenocak’ın üniversitedeki konferansa katılmasıyla ilgili CHP Bandırma İlçe Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “üniversitelerin amacının, bilimsel araştırma yapmak, bu araştırmalar ile toplumsal gelişime katkı sunmak ve nitelikli insan gücü yetiştirmek” olduğu anımsatılmış, Hoca adeta hedef gösterilmişti. Açıklamada, “Bilim üretmesi, bunu özendirmesi ve etkinlikleri ile bütünleştirmesi gereken şehrimizin üniversitesinde, bu çağdışı zihniyetlerin konferans vermesini şiddetle kınıyoruz. Onyedi Eylül Üniversitesinin bu yanlıştan bir an önce dönmesi gerekmektedir. Kadınlarımızı ötekileştiren, dahası onları cinsel obje olarak gören Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı kişilerin çağdaş yaşamın sembolü olmuş, sosyal demokrat değerlerin benimsendiği şehrimizde nefes dahi almasına tahammülümüz yoktur” ifadeleri kullanılmış, ezbere konuşan zihniyetin gerici tutumu bir kez daha kendisini belli etmişti.

Aklınca tehditvari konuşan CHP’lilerin “Tahammülümüz yoktur” sözlerinin ardındansa üniversite rektörlüğü, Şenocak Hoca’nın konferansını iptal etti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 12:55
  1. İhsan Şenocak
  2. sohbet
  3. Bandırma
  4. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
  5. Bandırma CHP İlçe Başkanlığı

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