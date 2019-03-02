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"Bana bunu yaşatanları affetmem mümkün değildir"

CHP PM tarafından Buca Belediye Başkan adayı olarak açıklanan ancak ilçe seçim kuruluna verilen listede ismi Erhan Kılınç ile değiştirilen Suat Nezir, seçim ofisinde basın toplantısı düzenledi- Suat Nezir:- "İl Başkanlığında son gün, son halini vermek için elimde tuttuğum meclis listesiyle beklerken onuru olan hiç kimseye yakışmayacak şekilde başka bir kapıdan adaylığımın düşürüldüğü bir başka listenin YSK’ye gönderilmesini unutmam, bana bunu yaşatanları affetmem elbette mümkün değildir"

02 Mart 2019 Cumartesi 19:51
"Bana bunu yaşatanları affetmem mümkün değildir"

İZMİR (AA) - CHP'nin Buca Belediye Başkan adayı olarak açıklandıktan sonra ismi Erhan Kılıç ile değiştirilen Suat Nezir, "İl Başkanlığında son gün, son halini vermek için elimde tuttuğum meclis listesiyle beklerken onuru olan hiç kimseye yakışmayacak şekilde başka bir kapıdan adaylığımın düşürüldüğü bir başka listenin YSK’ye gönderilmesini unutmam, bana bunu yaşatanları affetmem elbette mümkün değildir." dedi.

Nezir, seçim ofisinde düzenlediği basın toplantısında, aday belirleme sürecinde ciddi bir adaletsizlik yaşadığını belirterek Parti Meclisi'nde (PM) onaylanmış adaylığının, daha önce kurulmuş bir kumpasla son saatlerde gasbedildiğini savundu. Bu kumpasın yaşanmasına sebep olanlara ve göz yumanlara tepkili olduğunu dile getiren Nezir, "İl Başkanlığında son gün, son halini vermek için elimde tuttuğum meclis listesiyle beklerken onuru olan hiç kimseye yakışmayacak şekilde başka bir kapıdan adaylığımın düşürüldüğü bir başka listenin YSK’ye gönderilmesini unutmam, bana bunu yaşatanları affetmem elbette mümkün değildir." diye konuştu.

Nezir, partiye güvenen ve inanan seçmenlerin de hayal kırıklığı yaşadığını vurgulayarak parti yönetimince 10 gündür bu yanlışı düzeltmek için bir adım atılmadığını ve herhangi bir açıklama yapılmadığını söyledi.

"Suat Nezir, Buca'da seçimler için CHP adına çalışacak mı, oy isteyecek mi?' sorularına muhatap olduğunu aktaran Nezir, şunları kaydetti:

"Bu sorunun yanıtını da buradan vermek istiyorum. Suat Nezir, bu süreçte sayısız gönül kazanmış, Türkiye çapında teveccüh görmüştür ama Suat Nezir'in insanların vicdanlarına hükmetme gücü de hakkı da yoktur. Ben ne söylersem söyleyeyim ne karar alırsam alayım, insanlar vicdanlarının sesini dinleyecektir, seçimde ona göre oy kullanacaktır. İşte bu yüzden, bugüne kadar partim Buca'da, İzmir'de, Türkiye genelinde oy kaybetmesin diye mücadele ettim, mücadelemi sadece Suat Nezir'in onuru için vermedim, partim adına da verdim çünkü ben Bucalıların hakka, hukuka, adalete inandıklarını biliyorum, vicdanlarını herkesin her şeyin üstünde tuttuklarını biliyorum. Bu yüzden tüm mücadeleme karşın Buca için üzgünüm. Ben onurumla, doğru bildiğim ilkelerimle yola çıktım ve bu süreçte de duruşumu asla bozmadım.Ben siyaset yapmaya ve ülkeme hizmet için mücadeleye devam edeceğim, bu yolda çıktığım onurlu çabamı sürdüreceğim.Bundan sonraki mücadelem, siyaseti yozlaştıranlar ve çıkarları için kullananlara karşı olacaktır."

- Süreç

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suat Nezir'i, 10 Şubat'ta Ankara'da ve İzmir'de yapılan belediye başkanlığı aday tanıtım töreninde partisinin Buca Belediye Başkan adayı olarak açıklamıştı. İlçe Seçim Kuruluna 19 Şubat'ta teslim edilen aday listesinde ismi yer almayan Nezir ise partisine tepki göstermişti.

CHP'nin Buca Belediye Başkan aday adayları ve bazı parti üyeleri, Suat Nezir yerine Erhan Kılıç'ın son anda aday gösterilmesini eleştirmiş, İzmir İl Başkanlığı önünde toplanan bir grup da kararı protesto etmişti.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 19:51
  1. Basın açıklaması
  2. Buca Belediye Başkan Adayı
  3. CHP
  4. Suat Nezir

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