Bana bir şey olmaz diyenlere! Amazon kabilesinin şefi...

Popülist Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun kötü yönetiminde korona virüsünün Amazon Ormanlarına kadar yayıldığı Brezilya’da, en tanınmış yerli liderlerinden biri olan Aritana Yawalapiti Covid-19’u atlatamadı. 71 yaşındaki Aritana’nın hastanede, korona virüsü kaynaklı akciğer komplikasyonlarından öldüğü açıklandı.

Aritana, Brezilya’da yerli kabilelerinin korunduğu bir parkın inşasında oynadığı rolle tanınıyordu. Yawalapiti kabilesinin şefinin girişimleriyle yerliler için ülkede ilk kez özel olarak yapılan parkta, 16 Amazon kabilesi yaşıyordu. Aritana, kabilesi Yawalapiti’nin dilini konuşabilen son kişilerden de biriydi.

Aritana’nın iki hafta önce solunum sıkıntısı şikâyetiyle Goiânia’daki bir hastaneye götürüldüğü, dokuz saatlik bu yolculuğun ardından yoğun bakıma alındığı açıklandı. Tanınmış kabile şefi bu hastanede öldü.

Brezilya’da yerlilerin en büyük şemsiye örgütü APIB’in verilerine göre, şu ana dek 631 yerli Covid-19’dan öldü. Yerlilier arasında 22 bin 325 vakanın da tespit edildiği belirtiliyor. Buna göre, Brezilya’daki 300 yerli kabilesinin yarısına virüs bulaştı.