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Balzamik sirke evde nasıl yaplır?

Usta şeflerin tariflerinden eksik etmediği, keskin ve yoğun bir kıvamı bulunan balzamik sirkesi, salata ve yemeklere bambaşka tatlar vermektedir.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:05
Balzamik sirke evde nasıl yaplır?

Balzamik kelime olarak "kokulu" anlamına gelen "balsamico"dan gelir. Günlük hayatta balsamik veya balzamik olarak karşımıza çıkmaktadır. İtalya’nın Modena bölgesinde yetişen üzümlerle yapılan Balzamik sirkesi oldukça keskin bir kokuya sahiptir.

Balzamik sirke iyi olgunlaşmış üzümlerin şıra haline getirilmesiyle ortalama 25-30 saat kaynatılarak kıvamlı bir hale getirilip daha sonra meşe ağacından yapılmış fıçılarda uzun süre dinlendirilmesiyle elde edilir. Meşe ağacının kullanılma sebebi meşenin aromasının sirkeye geçmesini sağlamaktır. Balzamik sirke fıçıda ne kadar uzun süre beklerse değeri ve lezzeti o kadar artar.

Evde balzamik sirke nasıl yapılır?

Yapımında kullanılan İtalyan üzümlerini bulamadığınızda orijinal tadı ve aromayı tam olarak yakalayamayabilirsiniz ancak yine de aslına çok yakın lezzette bir balzamik sirke yapmanız mümkün. Öncelikle 2 litre üzüm sirkesine bir çay bardağı kahverengi şeker ilave edin. Kısık ateşte yoğun bir kıvama gelip, koyu bir renge sahip olana kadar kaynatın. Daha sonrasında oda sıcaklığında soğutup, karanlık bir ortamda saklayın.

Sirkeyi en az 2 hafta içerisinde tüketebilirsiniz. Unutmayın ki balzamik sirke durdukça güzelleşecektir. Meşe ağacından yapılmış bir saklama kabı bulabilirseniz, orijinal balzamik sirke aromasına daha yakın bir lezzet elde edebilirsiniz.

Balzamik sirke nerelerde kullanılır?

Yaptığınız balzamik sirkeyi salatalarda kullanmak dışında makarna, tavuk ve ton balıklı yemeklerde de deneyebilirsiniz. Ancak kendine has aromasını kaybetmemesi için, yemekleri tüketmeden hemen önce ilave etmeyi unutmayın. Balzamik sirke diğer sirkelerden farklı olarak daha kıvamlı ve koyu renkte olur. Bu kıvamlı ve koyu haliyle tüketmek yerine dilerseniz, hafif sulandırarak, çeşitli baharatlar ilave edip çeşitlendirerek kullanabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:05
  1. Balzamik
  2. Evde balzamik sirke nasıl yapılır?
  3. Balzamik sirke nerelerde kullanılır?

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