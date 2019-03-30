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Balyoz hakimine bir soruşturma da Akyazı çete davasından

Sakarya’da 2009 yılında gerçekleştirilen dönemin emniyet müdürünün de tutuklu kaldığı çete davasına ilişkin olarak başlatılan FETÖ kumpası soruşturması sürüyor.

30 Mart 2019 Cumartesi 10:53
Balyoz hakimine bir soruşturma da Akyazı çete davasından

Sakarya’da 2009 yılında gerçekleştirilen dönemin emniyet müdürünün de tutuklu kaldığı çete davasına ilişkin olarak başlatılan FETÖ kumpası soruşturması sürüyor. HSK Müfettişliği, cezaevinde tutuklu bulunan Akyazılı Ali Yıldırım’ın müşteki sıfatıyla ifadesi alındı.


2009 yılında gerçekleştirilen çete operasyonda, Akyazı eski Belediye Başkanı Yaşar Yazıcı’nın da yargılandığı ve dönemin Sakarya İl Emniyet Müdürü Faruk Ünsal’ın da aralarında bulunduğu birçok kişi tutuklanmıştı. Soruşturmayı yürüten dönemin Akyazı savcısı Serkan Çakmak, FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildi. Dönemin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürü olan Alpaslan Hersanlıoğlu’da FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. FETÖ’den ihraç edilen ve yargılanan savcı ve polislerce yapılan çete soruşturmasında tutuklu bulunan Akyazılı Ali Yıldırım’ın kendilerine FETÖ kumpası kurulduğu yönünde yaptığı suç duyurusunun ardından savcılık harekete geçti.


Savcılık, cezaevindeki Ali Yıldırım’ın mağdur sıfatıyla ifadesini aldı. Yıldırım’a cezaevinde soruşturmayı yapan eski savcı Serkan Çakmak, Organize Şube Müdürlüğünde o dönemde görev yapan eski komiser Serkan G., eski polis memuru Ercivan K. ile Akyazı eski İlçe Jandarma Komutanı nın fotoğraflarından teşhis yaptırılmıştı. Sakarya’da kumpas davası olarak bilinen çete davasına bakan ve balyoz davasında görev yapan ve FETÖ iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen hakim İbrahim Balık hakkında da soruşturma başlatıldı. HSK Müfettişliğince FETÖ’den ihraç edilen ve yargılanan savcı ve polislerce yapılan çete soruşturmasında tutuklu bulunan Akyazılı Ali Yıldırım’ın müşteki sıfatıyla ifadesi alındı. Müşteki sıfatıyla dinlenen Yıldırım verdiği ifadede, "10 yıldır tutukluyum. Dosyam 29 aydır Yargıtay’da ve sonuçlanmadı. Beni teröristler yargıladı. Yargılamamın ve infazımın durdurulmasını istiyorum. Beni Türk yargısının yargılamasını istiyorum. Ben eğer haklı olduğumu kanıtlayamayacaksam, kanıtlamama izin verilmeyecekse ne zaman verilecektir? Ben mağdurum. Yasaya aykırı işlem yapanlar hakkında şikayetçiyim" dedi.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 10:53
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