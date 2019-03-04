0553 313 94 23

"Balyoz davası" hakiminin FETÖ'den yargılandığı dava

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, "Balyoz darbe planı davası" hakimi eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken'in tahliye talebi reddedildi

04 Mart 2019 Pazartesi 16:34
"Balyoz davası" hakiminin FETÖ'den yargılandığı dava

İZMİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında dava açılan "Balyoz darbe planı davası" hakimi eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken'in yargılanmasına devam edildi.

İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Diken ve avukatı hazır bulundu.

Cumhuriyet Savcısı, Diken'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünden mütalaa verdi.

Kaçma şüphesinin olmadığını iddia eden Diken, örgütle bağlantısının olduğuna ilişkin kesin bir kararın olmadığını, bazı FETÖ'cülerin yurt dışına kaçmasının da kendisini ilgilendirmediğini belirtti. Ömer Diken, 961 günden beri tutuklu olduğunu anlattı.

Diken, "Mahkemenin bugüne kadar verdiği kararlar, benim ceza alacağım yönündedir. En azından öyle hissediyorum. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, Diken'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Balyoz davasına bakan eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken Uşak'ta 17 Temmuz 2016'da yakalanmıştı.

Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Diken hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 16:34
  1. ​Balyoz Planı davası
  2. Avukat
  3. hakim
  4. Ömer Diken
  5. sanık

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    SMMMO’dan Başkan Toçoğlu’na ziyaret
    1. SMMMO’dan Başkan Toçoğlu’na ziyaret
    2. Bu nasıl doktor? Başörtülülere çirkin..
    3. Adapazarı Belediye meclisi toplandı
    4. "İki duran toptan goller yedik"
    5. Kırklareli’de karbonmonoksit..
    6. Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Qazi:..
    7. Nevşehir’de hakkında arama kararı olan..
    8. Ünlü nükleer bilimcisi Malatya’da..
    9. Yalçın Topçu’dan Siteler esnafına..
    10. Nevşehir’de FETÖ’dan 12 kişiye yasal..
    11. Abdulkadir Güneş: "Teknolojiyle..
    12. En çevreci il Manisa
    13. Kaymakam Çelik’ten satrançta derece..
    14. Lösemi olan arkadaşları için gönüllü..
    15. Potasyum bromür nedir? Bromürün..
    16. Gaziantep'ten ihracat rekoru
    17. Tokat sanayi sitesinde kentsel dönüşüm..
    18. MHP’li Akçay: "Cumhur İttifakı mertçe..
    19. Konya’da Muhasebe Haftası etkinliği
    20. İstanbul'da toprak kayması! Ekipler..
    21. Zarif'ten "her kurumun ayrı bir dış..
    22. MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy:
    23. Kaza yapan alkollü sürücünün..
    24. Başkandan Almanlara Ordu daveti
    25. ABD markasından Lüleburgaz’a 3 ödül
    26. PKK’lıların kaçırdığı asker oğlundan..
    27. Saatler ne zaman ileri alınacak?..
    28. Tokat’ta,“Çevre Koruma Eğitimle..
    29. Evlerinin yanışını çaresizlik içinde..
    30. Oryantiring’in kalbi Salihli’de attı
    Brunson vatandaşlık değiştirdi! Bakın hangi vatandaşlığa geçti
    Brunson vatandaşlık değiştirdi! Bakın hangi vatandaşlığa geçti
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk