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"Balyoz davası" hakimi Diken'e 13 yıl 4 ay hapis cezası

"Balyoz darbe planı davası" hakimi eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

01 Temmuz 2019 Pazartesi 18:12
"Balyoz davası" hakimi Diken'e 13 yıl 4 ay hapis cezası

İZMİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında dava açılan "Balyoz darbe planı davası" hakimi eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken, 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi.

İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Diken ve avukatı hazır bulundu.

Duruşmayı "Balyoz davası"nda yargılanan ve beraat eden bir kısım emekli asker de takip etti.

Diken, "Balyoz planı" davasının soruşturma ve kovuşturması sırasında görev yapan eski 50 hakim ve savcı hakkında FETÖ kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı ve Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesinin kabul ettiği iddianameyi anımsatarak, dosyasının o dava dosyasıyla birleştirilmesini istedi.

İddia makamı, Diken'in bu talebine ilişkin, "Takdir hakkının mahkemede olduğu" yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, verdiği ara kararda, Diken'in talebini reddederek duruşmaya devam edileceğini belirtti.

İddia makamı, daha önceki mütalaasını tekrar ettiğini kaydederek, Diken'in "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Diken, esasa ilişkin yaptığı savunmada, hakkında toplanan delillerin hukuka aykırı olduğunu iddia ederek, HTS kayıtlarında yer alan "FETÖ mensubu kişiler ve örgütün mahrem imamıyla görüştüğü" yönündeki suçlamayı reddetti.

Bu kişilerle örgüt faaliyetleri kapsamında değil, görev amacıyla görüştüğünü ileri süren diken, aleyhine beyanda bulunan tanıkların ifadelerini kabul etmediğini söyledi.

FETÖ mensubiyetine ilişkin dosyaya somut delilin girmediğini öne süren Diken, beraatini ve tahliyesini istedi.

Diken, son söz olarak, "Savunmalarımı yaptım, takdir mahkemenindir." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum ettiği Diken'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

- Olay

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, Balyoz davasına bakan eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken, Uşak'ta 17 Temmuz 2016'da yakalanmıştı.

Tutuklu sanık Diken hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 18:12
  1. Avukat
  2. Balyoz Davası
  3. FETÖ
  4. Hakim Ömer Diken
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