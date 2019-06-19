0553 313 94 23

“Balyoz darbe planı” davası hakimi hakkında karar 1 Temmuz’a kaldı

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından hakkında dava açılan, terör örgütünün kumpası “balyoz darbe planı” davasının hakimi, eski İstanbul 10.

19 Haziran 2019 Çarşamba 17:50
“Balyoz darbe planı” davası hakimi hakkında karar 1 Temmuz’a kaldı

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından hakkında dava açılan, terör örgütünün kumpası “balyoz darbe planı” davasının hakimi, eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken’in tutuklu olarak yargılandığı davada, mahkeme heyeti Diken’e karar öncesi savunma yapması için ek süre verdi.


Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında dava açılan “Balyoz darbe planı davası” hakimi, eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken’in yargılanmasına devam edildi.


İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Diken ve avukatı hazır bulundu. Duruşma savcısı, Ömer Diken’in örgütün hiyerarşik yapısında yer aldığı, kendi iradesini örgütün iradesine terk ederek faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönündeki esasa ilişkin mütalaasını tekrar etti.


Mütalaanın ardından söz alan sanık Ömer Diken, bin 63 günden beri tutuklu olduğunu ve tek sanıklı dosyada herhangi bir karışıklık olmamasına rağmen uzun süreli tutukluluğunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymadığını ileri sürdü. Diken, tahliye talebinde bulunurken, avukatı ise esasa yönelik savunma için ek süre istedi.


Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verdiği sanık Diken ve avukatına savunma için ek süre vererek duruşmayı 1 Temmuz 2019’a erteledi.



Olay


FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, “Balyoz darbe planı” davasına bakan eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Diken, 17 Temmuz 2016’da Uşak’ta yakalandı. Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanık Diken hakkında “terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 17:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu’nun moderatör Küçükkaya ile yayından önce görüşmesini değerlendirdi:
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu’nun..
    2. "Kadınların yüzde 25'inde anormal..
    3. Kadınlarda anormal kanama çalıştayda..
    4. Yeni kimlik nasıl alınır?
    5. 3 yılda 55 senato toplantısı, 428..
    6. Van Gogh’un silahı 162 bin 500 euroya..
    7. Samatya Sahili’nde bulunan evdeki..
    8. Nehirde boğulan asker son yolculuğuna..
    9. 2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi:..
    10. Alanya’da akaryakıt istasyonunda..
    11. “Balyoz darbe planı” davası hakimi..
    12. Düzce’de ilçe otobüsleri terminale..
    13. Turgutlu’da sağanak yağış tarım..
    14. GÜNCELLEME - Bolu'da sağanak nedeniyle..
    15. Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları..
    16. Lavanta tarlasında hasat vakti
    17. İngiltere’de konut fiyatları hız kesti
    18. Luis Enrique, İspanya Milli Takımını..
    19. Şair yazar Hakan Pütün liseli..
    20. Yeni Malatyaspor'un rakibi belli oldu
    21. Oktay'dan 15 Temmuz şehidinin ailesine..
    22. Gülüç Belediyesinde sünnet kayıtları..
    23. Araklı'daki sel felaketinde ölü sayısı..
    24. Basra’da yangın
    25. Denizli’dekitekerlekli sandalyeli..
    26. Edirne'de fuhuş operasyonu! 16 gözaltı
    27. Yörük şölenine katılan Belediye Başkan..
    28. Oğlunu öldüren babanın balkonundan..
    29. Kur’an Kursu yaz dönemi eğitimleri..
    30. Bakan Kurum: “Çünkü biliyoruz ki..
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu