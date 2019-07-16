Baltık Denizi’nde Rus uçaklarını Finlandiya ve İsveç uçakları takip etti Baltık Denizi üzerinde keşif uçuşu yapan Rus uçaklarını Finlandiya ve İsveç uçakları yakından takip etti.

Baltık Denizi üzerinde keşif uçuşu yapan Rus uçaklarını Finlandiya ve İsveç uçakları yakından takip etti.

Rusya Hava Kuvvetleri’ne ait 2 adet Tupolev Tu-160 stratejik bombardıman uçağı, Baltık Denizi’nde uluslararası sular üzerinde keşif uçuşu gerçekleştirdi. Rus uçaklarının toplam 7 saat süren keşif uçuşunu Finlandiya Hava Kuvvetleri’ne ait F-18 ve JAS-39 uçaklarının yanı sıra İsveç Hava Kuvvetleri’ne ait F-16’lar yakından takip etti.

Dün gece saatlerine doğru Rusya Savunma Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada uzun menzilli Rus uçaklarının planlı kuzey kutbu, kuzey Atlantik, Karadeniz ve Baltık Denizi gibi tarafsız bölgelerde düzenli uçuşlarının sürdüğü, Rus uçaklarının tarafsız bölgelerdeki uçuşlarının uluslararası hava sahası kullanım kurallarına uygun biçimde gerçekleştirildiği belirtildi.

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