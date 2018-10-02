Baltık Denizi'nde feribot faciası! 335 kişi kurtarılmayı bekliyor
Baltık Denizi'ndeki seyir halindeki bir feribotta patlama meydana geldi. Yüzlerce kişinin mahsur kaldığı bildiriliyor.02 Ekim 2018 Salı 15:47
Almanya’nın Kiel kentinden Litvanya’nın Klaipeda kentine giden bir feribotta patlama meydana geldi.
Rusya'nın Baltık Denizi kıyısındaki kenti Kaliningrad açıklarında meydana gelen olayın ardından, Rus ve Litvanyalı kurtarma ekipleri çalışmalara başladı.
335 kişi kurtarılmayı bekliyor
Rus yetkililer, "Litvanya bandıralı geminin makine dairesinde patlama oldu. 37'si mürettebat 335 kişi gemide" dedi.
Bölgeye helikopter gönderen Litvanya Ordusu da, 335 kişinin olduğu vapurda yangın çıktığını açıkladı.
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