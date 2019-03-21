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Baltık Denizi üzerinde korkutan Rusya-ABD gerginliği

Rusya Savunma Bakanlığı, kendi ülke sınırlarına yaklaşmaları üzerine, ABD'nin bombardıman uçaklarının yönünün değiştiğini iddia etti.

21 Mart 2019 Perşembe 11:47
Baltık Denizi üzerinde korkutan Rusya-ABD gerginliği

ABD ve NATO uçaklarının Rus sınırlarına yakın uçması, bir kere daha Moskova'nın tepkisini çekti.

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'nin ünlü bombardıman uçağı B-52 Stratofortress'lerden oluşan bir grup uçağın engellendiğini öne sürdü.

Baltık Denizi üzerinde meydana gelen olayda, Rus jetlerinin yaklaşması üzerine Amerikan uçaklarının bölgeden uzaklaştığı iddia edildi.

ABD’nin dünyaca ünlü televizyon kanalı CNN, Washington’un 6 nükleer kapasiteli B-52 uçağını geçen hafta Avrupa’ya gönderdiğini duyurmuştu. Uçakların gönderilmesinin gerekçesi olarak da “bölgesel müttefiklerle tatbikat” olarak belirtilmişti. Ancak bu adım, pek çok kişi tarafından "Rusya'ya gözdağı" olarak yorumlanmıştı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 11:47
  1. Rusya
  2. ABD
  3. Baltık Denizi
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