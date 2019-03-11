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Baltalı korsan serbest bırakıldı

İzmir’de bindiği vapuru baltayla İstanbul'a kaçırmak isteyen şahıs savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

11 Mart 2019 Pazartesi 02:56
Baltalı korsan serbest bırakıldı

İzmir’de bindiği vapurda ceketinden çıkardığı baltayı yolculara göstererek “Kimse yerinden kalkmasın bu vapur İstanbul’a gidecek” diyerek yolcuları tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şahıs savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

 

Olay, İzmir’de sabah saatlerinde meydana geldi. Konak-Karşıyaka seferini düzenleyen vapura Karşıyaka İskelesi’nden binen bir şahıs, ceketinden çıkardığı baltayı yolculara göstererek, “Kimse yerinden kalkmasın bu vapur İstanbul’a gidecek” dedi. Bu sırada telefonla konuşan şahıs, telefonla konuştuğu kişiye de, “Bu vapuru oraya getirteceğim” dedi. Yolcular, olay karşısında korkuya kapılırken, vapur içerisinde yolcu olarak bulunan bir polis memuru ise durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine ekipler Konak İskelesi’ne geçti. Şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, baltayı da teslim etti. Daha sonra Anafartalar Polis Merkezi’ne götürülen şahıs buradaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 02:56
  1. İzmir
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