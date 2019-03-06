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"Baltalı" hırsızlar yakalandı

Sungurlu Belediye Başkanlığı tarafından eski stadyum alanına yapılan Kentpark’ın elektrik kablolarını çalmaya kalkışan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

06 Mart 2019 Çarşamba 21:50
"Baltalı" hırsızlar yakalandı

Sungurlu Belediye Başkanlığı tarafından eski stadyum alanına yapılan Kentpark’ın elektrik kablolarını çalmaya kalkışan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Edinilen bilgilere göre, 5 gün önce gece saatlerinde Sungurlu Belediye Başkanlığı tarafından eski stadyumun bulunduğu alana yapılan Kentpark’ın aydınlatılması için kullanılacak olan elektrik kablolarını çalmaya kalkışan 2 kişi, çevreden geçenler tarafından fark edilerek yanlarında getirdikleri aletleri bırakarak olay yerinden kaçmıştı.

 

Mobese ve güvenlik kameraları inceleyen Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.Ö. ve M.N. isimli şahısları yakalayarak göz altına aldı. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen iki kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Sungurlu Cezavine gönderildi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 21:50
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