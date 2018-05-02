Baltalı cinayetin faili tutuklandı!

Olay, geçen pazartesi günü saat 22.30 sıralarında İnegöl ilçesi Hocaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Seçkin Memiş, iddiaya göre, çiftçilik yapan Burhan Tutal'ın evine giderek kendisinden para istedi. Para vermeyi reddeden Tutal İle Memiş arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Burhan Tutal evindeki baltayı alıp, Seçkin Memiş'e vurmaya başladı. Kafasına ve sırtına balta darbeleri alan Memiş ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekibi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen Seçkin Memiş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ



Polis tarafından gözaltına alınan Burhan Tutal emniyetteki ilk ifadesinde, öldürdüğü Seçkin Memiş'in kendisinden para istediğini, vermeyince de kavga ettiklerini, bu sırada baltayla vurduğunu söyledi. Bugün adliyeye sevk edilen Tutal çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.