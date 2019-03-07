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Baltalı cinayete 11 yıl hapis

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, kendisinden para isteyen şahsı baltayla öldüren sanık son kez hakim karşısına çıktı.

07 Mart 2019 Perşembe 17:57
Baltalı cinayete 11 yıl hapis

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, kendisinden para isteyen şahsı baltayla öldüren sanık son kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Burhan T, tahrik indirimiyle 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.


30 Nisan 2018 tarihinde Hocaköy’de meydana gelen olayda, Seçkin Memiş, iddiaya göre Burhan T.’nin evine gidip alacağını istedi. Burhan T. para vermeyi kabul etmeyince iki şahıs arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma kavgaya dönüşünce Burhan T., evindeki baltayı alıp Seçkin Memiş’e saldırdı. Kafasına aldığı darbe sonucu ağır yaralanan Memiş hastanede hayatını kaybetti.


Kasten adam öldürme suçundan hakkında Ağır Ceza Mahkemesinde son kez hakim karşısına çıkan Burhan T, "Olaydan önce de gelip benden para istemişti. Kendisine yüz lira verdim, ardından yine istedi, bir yüz lira daha verdim. Benden sürekli para istiyordu. Olay günü kapımı çaldı, kapıyı açtığımda bana saldırıp boğazıma sarıldı. Kendimi korumak için kapının girişindeki odun kesmek için kullandığım baltayı iki kez savurdum. Ondan sonra yere düştü. Daha sonra komşulara bağırarak, ’Yetişin gaspçı mı vurdum’ diye bağırdım. Ben öldürmek için vurmadım, kendimi savunmak için vurdum" dedi.


Maktul Seçkin Memiş’in ağabeyi Vedat Memiş ise, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. İkinci kez hakim karşısına çıkan sanık Burhan T’ye tahrik indirimiyle 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 17:57
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